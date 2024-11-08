營收速報 - 文曄(3036)10月營收985.97億元年增率高達45.78％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 19:15
今年1-10月累計營收為7,961.51億元，累計年增率68.51%。
最新價為114.5元，近5日股價上漲2.69%，相關電子通路上漲0.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1639 張
- 外資買賣超：-1878 張
- 投信買賣超：+68 張
- 自營商買賣超：+171 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|985.97億
|46%
|17%
|24/9
|845.15億
|34%
|4%
|24/8
|815.40億
|62%
|-14%
|24/7
|952.01億
|76%
|25%
|24/6
|759.10億
|86%
|-5%
|24/5
|802.09億
|119%
|-8%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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