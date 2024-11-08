search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)10月營收985.97億元年增率高達45.78％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 19:15


文曄(3036-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣985.97億元，年增率45.78%，月增率16.66%。

今年1-10月累計營收為7,961.51億元，累計年增率68.51%。

最新價為114.5元，近5日股價上漲2.69%，相關電子通路上漲0.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1639 張
  • 外資買賣超：-1878 張
  • 投信買賣超：+68 張
  • 自營商買賣超：+171 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 985.97億 46% 17%
24/9 845.15億 34% 4%
24/8 815.40億 62% -14%
24/7 952.01億 76% 25%
24/6 759.10億 86% -5%
24/5 802.09億 119% -8%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收文曄

相關行情

台股首頁我要存股
文曄114.5-2.14%
美元/台幣32.115-0.39%

延伸閱讀


Empty