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鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)10月營收1.99億元年增率高達27029.37％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


華建(2530-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.99億元，年增率27029.37%，月增率-50.61%。

今年1-10月累計營收為47.57億元，累計年增率47024.17%。

最新價為40.4元，近5日股價上漲2.3%，相關建材營造上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+162 張
  • 外資買賣超：+169 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.99億 27029% -51%
24/9 4.02億 54985% -28%
24/8 5.58億 76454% -46%
24/7 10.40億 144776% -33%
24/6 15.52億 107426% 1056%
24/5 1.34億 16662% 20%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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