營收速報 - 華建(2530)10月營收1.99億元年增率高達27029.37％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
華建(2530-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.99億元，年增率27029.37%，月增率-50.61%。
今年1-10月累計營收為47.57億元，累計年增率47024.17%。
最新價為40.4元，近5日股價上漲2.3%，相關建材營造上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+162 張
- 外資買賣超：+169 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|1.99億
|27029%
|-51%
|24/9
|4.02億
|54985%
|-28%
|24/8
|5.58億
|76454%
|-46%
|24/7
|10.40億
|144776%
|-33%
|24/6
|15.52億
|107426%
|1056%
|24/5
|1.34億
|16662%
|20%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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