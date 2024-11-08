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鉅亨速報

營收速報 - 士開(5324)10月營收2.20億元年增率高達282.59％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15


士開(5324-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣2.20億元，年增率282.59%，月增率-74.15%。

今年1-10月累計營收為14.84億元，累計年增率215.03%。

最新價為11.85元，近5日股價上漲2.15%，相關建材營造股價指數下跌-2.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-220 張
  • 外資買賣超：-220 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 2.20億 283% -74%
24/9 8.49億 1610% 1587%
24/8 5,035萬 -3% 12%
24/7 4,478萬 -10% -16%
24/6 5,318萬 13% 6%
24/5 4,994萬 27% 2%

士開(5324-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。都市更新重建業。不動產買賣租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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