營收速報 - 光聖(6442)10月營收5.88億元年增率高達154.19％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:16
今年1-10月累計營收為44.97億元，累計年增率101.8%。
最新價為523元，近5日股價上漲11.4%，相關通信網路上漲2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1962 張
- 外資買賣超：+1562 張
- 投信買賣超：+319 張
- 自營商買賣超：+81 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|5.88億
|154%
|5%
|24/9
|5.62億
|179%
|5%
|24/8
|5.33億
|117%
|-2%
|24/7
|5.46億
|150%
|-7%
|24/6
|5.88億
|121%
|19%
|24/5
|4.95億
|118%
|38%
光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇