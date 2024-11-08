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鉅亨速報

營收速報 - 光聖(6442)10月營收5.88億元年增率高達154.19％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:16


光聖(6442-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣5.88億元，年增率154.19%，月增率4.67%。

今年1-10月累計營收為44.97億元，累計年增率101.8%。

最新價為523元，近5日股價上漲11.4%，相關通信網路上漲2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1962 張
  • 外資買賣超：+1562 張
  • 投信買賣超：+319 張
  • 自營商買賣超：+81 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 5.88億 154% 5%
24/9 5.62億 179% 5%
24/8 5.33億 117% -2%
24/7 5.46億 150% -7%
24/6 5.88億 121% 19%
24/5 4.95億 118% 38%

光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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