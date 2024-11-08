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鉅亨速報

營收速報 - 永豐金(2890)10月營收51.12億元年增率高達36.87％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15


永豐金(2890-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣51.12億元，年增率36.87%，月增率-3.8%。

今年1-10月累計營收為551.58億元，累計年增率23.08%。

最新價為22.75元，近5日股價下跌-1.09%，相關金融保險上漲0.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4731 張
  • 外資買賣超：+5509 張
  • 投信買賣超：-2615 張
  • 自營商買賣超：+1837 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 51.12億 37% -4%
24/9 53.14億 23% -3%
24/8 54.99億 14% -13%
24/7 63.30億 17% 4%
24/6 60.74億 14% 17%
24/5 52.02億 24% 6%

永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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