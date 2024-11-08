營收速報 - 永豐金(2890)10月營收51.12億元年增率高達36.87％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15
今年1-10月累計營收為551.58億元，累計年增率23.08%。
最新價為22.75元，近5日股價下跌-1.09%，相關金融保險上漲0.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4731 張
- 外資買賣超：+5509 張
- 投信買賣超：-2615 張
- 自營商買賣超：+1837 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|51.12億
|37%
|-4%
|24/9
|53.14億
|23%
|-3%
|24/8
|54.99億
|14%
|-13%
|24/7
|63.30億
|17%
|4%
|24/6
|60.74億
|14%
|17%
|24/5
|52.02億
|24%
|6%
永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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