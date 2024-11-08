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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.32元，預估目標價為17.8元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.37元上修至-0.32元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.78元，預估目標價為17.8元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.01(-0.01)0.71.61
最低值-0.78(-0.78)-0.130.67
平均值-0.36(-0.39)0.31.18
中位數-0.32(-0.37)0.371.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值286,693,000320,223,000322,155,030
最低值279,956,990295,810,000316,196,380
平均值283,067,230303,524,770318,876,960
中位數283,187,000301,362,000318,279,470

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.37-2.396.440.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		247,964,437246,792,674370,685,141270,955,381

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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