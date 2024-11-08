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鉅亨速報

營收速報 - 昶和(1468)10月營收9,175萬元年增率高達32.95％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15


昶和(1468-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣9,175萬元，年增率32.95%，月增率13.56%。

今年1-10月累計營收為9.32億元，累計年增率8.05%。

最新價為14.7元，近5日股價上漲0.34%，相關紡織纖維上漲0.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 9,175萬 33% 14%
24/9 8,080萬 -1% -9%
24/8 8,831萬 -4% 9%
24/7 8,135萬 39% -18%
24/6 9,974萬 39% -11%
24/5 1.12億 14% -13%

昶和(1468-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類纖維、極細及超極細纖維絲、各種纖維、極細與超極細布種之織。造、染色整理、加工及銷售。各類紡織品之製造加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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