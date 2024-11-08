營收速報 - 昶和(1468)10月營收9,175萬元年增率高達32.95％
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
今年1-10月累計營收為9.32億元，累計年增率8.05%。
最新價為14.7元，近5日股價上漲0.34%，相關紡織纖維上漲0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|9,175萬
|33%
|14%
|24/9
|8,080萬
|-1%
|-9%
|24/8
|8,831萬
|-4%
|9%
|24/7
|8,135萬
|39%
|-18%
|24/6
|9,974萬
|39%
|-11%
|24/5
|1.12億
|14%
|-13%
昶和(1468-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類纖維、極細及超極細纖維絲、各種纖維、極細與超極細布種之織。造、染色整理、加工及銷售。各類紡織品之製造加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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