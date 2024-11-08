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鉅亨速報

營收速報 - 中纖(1718)10月營收47.95億元年增率高達44.22％

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15


中纖(1718-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣47.95億元，年增率44.22%，月增率74.52%。

今年1-10月累計營收為373.27億元，累計年增率14.14%。

最新價為7.71元，近5日股價上漲1.16%，相關化學工業上漲1.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-586 張
  • 外資買賣超：-526 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-60 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 47.95億 44% 75%
24/9 27.47億 -20% -38%
24/8 44.17億 21% 7%
24/7 41.37億 23% 31%
24/6 31.60億 -2% -19%
24/5 39.19億 14% 6%

中纖(1718-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工。乙二醇、環氧乙烷、氮氣及有關石油化學工業產品之製造買賣。委託營造廠興建國民住宅與商業大樓之出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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