和暄第二階段工程完工 打造全球最大離岸太陽能發電廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 13:24

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在政府積極推動能源轉型政策引領下，台灣政府和台灣和暄綠能 (HEXA Renewables) 攜手打造全球最大規模離岸浮動式太陽能發電廠，該專案座落於彰化縣，佔地 347 公頃，總發電容量達 373MWac，樹立全球離岸太陽能新標竿，更展現台灣在綠能發展的重大里程碑。

和暄綠能指出，該案場每年預計可減少 136,000 噸二氧化碳排放，提供約 74,000 戶台灣家庭潔淨電力，實質展現台灣推動能源轉型的決心與成效。這項重大建設不僅為台灣 2025 年達成 20GW 再生能源容量目標注入強勁動能，更為國家 2050 年淨零碳排願景奠定重要基石。

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因應本案規模龐大，該專案分兩階段進行。第一階段於 2020 年完工，總發電容量達 181 MWac，成為當時全球規模最大的離岸浮動式太陽能電廠。目前第二階段工程已完工，待取得政府核准後，將增加 192 MWac 發電量，使總發電容量提升至 373 MWac，屆時台灣將再創世界新紀錄。

這項重大專案的成功，有賴諸多條件的配合：適合的自然環境、成熟的技術、充沛的資本，以及政府與民間協力的創新思維。台灣政府在綠能政策的前瞻性，成功營造了有利的投資環境，不僅吸引國際級投資，更展現台灣離岸太陽能發展的實力與潛力。