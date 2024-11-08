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振樺電AI測試平台能見度達明年上半年 O2O多動能同步發酵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 12:12

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振樺電AI測試平台能見度達明年上半年 O2O多動能同步發酵。(鉅亨網資料照)

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 表示，線上線下整合解決方案 (O2O) 打進物流倉儲新應用領域，加上線上購物線下退貨設備明年在歐洲逐步啟動鋪貨放量，都將挹注營收表現。此外，AI 測試平台需求強勁，相關能見度已達明年上半年。

振樺電表示，隨著線上線下解決方案各系列產品佈局更加完整，將助力吸引全球一線零售大集團共同推廣，尤其，Opera 商業平板可支援 Windows 系統以及 Android 13 與 EDLA 認證也帶領集團進入物流倉儲新應用領域，各項成長動能有望於明年繼續發酵。


此外，同屬場景定義智能設備 (SDA) 的自助服務解決方案方面，振樺電與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨 (BORIS) 持續擴展至全球市場，預計明年在歐洲逐步啟動鋪貨放量，同時積極佈局美國政府之大眾運輸基建專案，挹注未來營收成長。

在產業物聯研製中心方面，振樺電表示，雖傳統工控市場仍顯疲弱，但 AI 晶片模組檢測平台受惠新世代平台滿足高階水冷應用、整體產業對 AI 強勁需求、地緣政治下驅動客戶生產基地分散策略，以及舊世代產品升級更新等因素，不斷推升測試平台之需求，相關能見度已累積推進至 2025 上半年。

振樺電表示，在 AI 蓬勃發展驅動高階運算與智慧零售服務的需求下，集團雙引擎成長平台可望隨場景定義智能設備商業模式逐步成熟而發展成獨有之護城河，鞏固全球一線客戶之黏著度，並逐步擴大應用基礎，為未來營收與獲利奠定成長動能。

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