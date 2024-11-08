振樺電AI測試平台能見度達明年上半年 O2O多動能同步發酵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 12:12

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振樺電表示，隨著線上線下解決方案各系列產品佈局更加完整，將助力吸引全球一線零售大集團共同推廣，尤其，Opera 商業平板可支援 Windows 系統以及 Android 13 與 EDLA 認證也帶領集團進入物流倉儲新應用領域，各項成長動能有望於明年繼續發酵。

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此外，同屬場景定義智能設備 (SDA) 的自助服務解決方案方面，振樺電與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨 (BORIS) 持續擴展至全球市場，預計明年在歐洲逐步啟動鋪貨放量，同時積極佈局美國政府之大眾運輸基建專案，挹注未來營收成長。

在產業物聯研製中心方面，振樺電表示，雖傳統工控市場仍顯疲弱，但 AI 晶片模組檢測平台受惠新世代平台滿足高階水冷應用、整體產業對 AI 強勁需求、地緣政治下驅動客戶生產基地分散策略，以及舊世代產品升級更新等因素，不斷推升測試平台之需求，相關能見度已累積推進至 2025 上半年。