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鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-9.47元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-9.78元上修至-9.47元，其中最高估值-8.15元，最低估值-11.09元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-8.15(-8.65)-5.95-2.781.28
最低值-11.09(-11.09)-9.98-8.89-8.08
平均值-9.55(-9.86)-8.71-6.69-3.92
中位數-9.47(-9.78)-9.02-6.57-4.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值36.50億38.42億59.82億92.45億
最低值27.83億26.23億27.31億28.08億
平均值32.47億30.80億39.57億53.94億
中位數32.42億30.19億39.43億47.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.55-1.9628.2920.12-12.33
營業收入6,021萬8.03億184.13億191.09億68.40億

詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMRNA

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