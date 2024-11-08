鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-9.47元，預估目標價為74.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-9.78元上修至-9.47元，其中最高估值-8.15元，最低估值-11.09元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-8.15(-8.65)
|-5.95
|-2.78
|1.28
|最低值
|-11.09(-11.09)
|-9.98
|-8.89
|-8.08
|平均值
|-9.55(-9.86)
|-8.71
|-6.69
|-3.92
|中位數
|-9.47(-9.78)
|-9.02
|-6.57
|-4.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.50億
|38.42億
|59.82億
|92.45億
|最低值
|27.83億
|26.23億
|27.31億
|28.08億
|平均值
|32.47億
|30.80億
|39.57億
|53.94億
|中位數
|32.42億
|30.19億
|39.43億
|47.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.55
|-1.96
|28.29
|20.12
|-12.33
|營業收入
|6,021萬
|8.03億
|184.13億
|191.09億
|68.40億
詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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