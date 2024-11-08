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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class A(VERX-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Vertex Inc Class A(VERX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.6元，其中最高估值0.61元，最低估值0.56元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.61(0.59)0.781.08
最低值0.56(0.49)0.580.83
平均值0.59(0.56)0.690.92
中位數0.6(0.57)0.690.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值6.66億7.82億9.16億
最低值6.57億7.51億8.45億
平均值6.65億7.62億8.78億
中位數6.65億7.61億8.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.21-0.60-0.01-0.08-0.09
營業收入3.22億3.75億4.26億4.92億5.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Vertex Inc Class A(VERX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVERX

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