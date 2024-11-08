鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class A(VERX-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Vertex Inc Class A(VERX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.6元，其中最高估值0.61元，最低估值0.56元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.61(0.59)
|0.78
|1.08
|最低值
|0.56(0.49)
|0.58
|0.83
|平均值
|0.59(0.56)
|0.69
|0.92
|中位數
|0.6(0.57)
|0.69
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.66億
|7.82億
|9.16億
|最低值
|6.57億
|7.51億
|8.45億
|平均值
|6.65億
|7.62億
|8.78億
|中位數
|6.65億
|7.61億
|8.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.21
|-0.60
|-0.01
|-0.08
|-0.09
|營業收入
|3.22億
|3.75億
|4.26億
|4.92億
|5.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Vertex Inc Class A(VERX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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