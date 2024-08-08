鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class A(VERX-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Vertex Inc Class A(VERX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.56元，其中最高估值0.69元，最低估值0.42元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.69(0.58)
|0.78
|1.07
|最低值
|0.42(0.42)
|0.52
|0.81
|平均值
|0.56(0.53)
|0.69
|0.96
|中位數
|0.56(0.53)
|0.7
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.64億
|7.79億
|9.15億
|最低值
|6.55億
|7.38億
|8.46億
|平均值
|6.57億
|7.50億
|8.81億
|中位數
|6.57億
|7.48億
|8.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-0.60
|-0.01
|-0.08
|-0.09
|營業收入
|3.22億
|3.75億
|4.26億
|4.92億
|5.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Vertex Inc Class A(VERX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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