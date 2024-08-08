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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class A(VERX-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Vertex Inc Class A(VERX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.56元，其中最高估值0.69元，最低估值0.42元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.69(0.58)0.781.07
最低值0.42(0.42)0.520.81
平均值0.56(0.53)0.690.96
中位數0.56(0.53)0.70.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值6.64億7.79億9.15億
最低值6.55億7.38億8.46億
平均值6.57億7.50億8.81億
中位數6.57億7.48億8.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---0.60-0.01-0.08-0.09
營業收入3.22億3.75億4.26億4.92億5.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Vertex Inc Class A(VERX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVERX

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