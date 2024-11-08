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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身(PLNT-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對星球健身(PLNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.47元，其中最高估值2.51元，最低估值2.4元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.51(2.49)3.123.593.82
最低值2.4(2.4)2.683.083.82
平均值2.47(2.44)2.873.353.82
中位數2.47(2.43)2.863.393.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.68億13.00億14.34億15.44億
最低值11.05億12.30億13.62億15.44億
平均值11.43億12.59億14.04億15.44億
中位數11.36億12.54億14.16億15.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.41-0.190.511.181.62
營業收入6.89億4.07億5.87億9.37億10.71億

詳細資訊請看美股內頁：
星球健身(PLNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLNT

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