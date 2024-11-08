鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身(PLNT-US)EPS預估上修至2.47元，預估目標價為94.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對星球健身(PLNT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.47元，其中最高估值2.51元，最低估值2.4元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.51(2.49)
|3.12
|3.59
|3.82
|最低值
|2.4(2.4)
|2.68
|3.08
|3.82
|平均值
|2.47(2.44)
|2.87
|3.35
|3.82
|中位數
|2.47(2.43)
|2.86
|3.39
|3.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.68億
|13.00億
|14.34億
|15.44億
|最低值
|11.05億
|12.30億
|13.62億
|15.44億
|平均值
|11.43億
|12.59億
|14.04億
|15.44億
|中位數
|11.36億
|12.54億
|14.16億
|15.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.41
|-0.19
|0.51
|1.18
|1.62
|營業收入
|6.89億
|4.07億
|5.87億
|9.37億
|10.71億
詳細資訊請看美股內頁：
星球健身(PLNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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