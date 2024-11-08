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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.41元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.64元下修至4.41元，其中最高估值8.1元，最低估值2.83元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.1(8.1)11.258.658.2
最低值2.83(3.91)4.796.28.2
平均值4.76(5.1)7.317.578.2
中位數4.41(4.64)7.437.488.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值188.40億196.23億203.96億209.35億
最低值120.80億124.98億192.59億209.35億
平均值176.37億183.64億197.66億209.35億
中位數182.11億187.05億196.55億209.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.933.9919,420.599.063.67
營業收入103.14億88.98億160.25億165.27億190.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTX

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