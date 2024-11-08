鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至4.41元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.64元下修至4.41元，其中最高估值8.1元，最低估值2.83元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.1(8.1)
|11.25
|8.65
|8.2
|最低值
|2.83(3.91)
|4.79
|6.2
|8.2
|平均值
|4.76(5.1)
|7.31
|7.57
|8.2
|中位數
|4.41(4.64)
|7.43
|7.48
|8.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|188.40億
|196.23億
|203.96億
|209.35億
|最低值
|120.80億
|124.98億
|192.59億
|209.35億
|平均值
|176.37億
|183.64億
|197.66億
|209.35億
|中位數
|182.11億
|187.05億
|196.55億
|209.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.93
|3.99
|19,420.59
|9.06
|3.67
|營業收入
|103.14億
|88.98億
|160.25億
|165.27億
|190.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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