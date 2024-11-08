鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為137元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.72元下修至7.59元，其中最高估值8.35元，最低估值6.53元，預估目標價為137元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.35(8.35)
|10.93
|13.49
|最低值
|6.53(7.06)
|8.36
|11.27
|平均值
|7.62(7.75)
|9.02
|12.38
|中位數
|7.59(7.72)
|8.94
|12.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|111,187,000
|129,065,590
|138,954,610
|最低值
|110,405,000
|116,376,000
|135,874,050
|平均值
|110,751,310
|121,105,410
|137,414,330
|中位數
|110,719,000
|120,150,000
|137,414,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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