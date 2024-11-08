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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為137元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.72元下修至7.59元，其中最高估值8.35元，最低估值6.53元，預估目標價為137元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.35(8.35)10.9313.49
最低值6.53(7.06)8.3611.27
平均值7.62(7.75)9.0212.38
中位數7.59(7.72)8.9412.38

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值111,187,000129,065,590138,954,610
最低值110,405,000116,376,000135,874,050
平均值110,751,310121,105,410137,414,330
中位數110,719,000120,150,000137,414,330

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.987.933.153.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,787,91795,257,45167,229,59962,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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