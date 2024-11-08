叩關7.7萬！比特幣在Fed降息後再創歷史新高 機構：明年將暴漲至300萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-08 08:27

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比特幣 (BTC) 在聯準會 (Fed) 選後首次會議上決定降息後再創歷史新高，衝破 7.6 萬美元大關並逼近 7.7 萬美元，本周飆漲約 8%，過去一個月更漲逾 22%，全球知名投資公司 VanEck 近日更大膽預測 2025 年每枚比特幣將暴漲至 300 萬美元。

比特幣周四 (7 日) 再創新高，因 Fed 宣布再次降息 1 碼，降息通常會降低借貸成本，從而鼓勵投資，從而使股票和加密貨幣受益。這個全球最大加密貨幣市值本周飆破 1.5 兆美元，成為全球第九大金融資產。

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以太幣 (ETH) 和 Solana 周四也上漲，觸及數月高點。根據 CoinGecko 數據，以太幣上漲 2.5% 至 2900 美元，創 8 月以來新高，而 Solana 上漲 3.7% 至 197 美元，僅比歷年高點 202 美元少 5 美元。

川普在美國總統大選中獲勝對加密貨幣產業來說是一個福音。自周二 (4 日) 以來，也就是美國大選前一天，所有加密貨幣市值已成長 13% 至 2.6 兆美元。

VanEck 的預測基於比特幣可能成為一種與黃金相當的全球儲備資產。從當前實際情況來看，比特幣在全球範圍內成為一種價值儲存手段和投機資產。

VanEck 認為，由於比特幣的稀缺性，供應量僅 2100 萬枚，加上安全性和去中心化，比特幣的市值恐爆炸性成長。

這家老牌投資機構表示，若越來越多的政府和金融機構採用比特幣作為價值儲存手段，比特幣價格可能會攀升至當前難以想像的水位，達到 300 萬美元並非沒有可能。