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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至0.81元，預估目標價為25.14元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 02:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.81元，其中最高估值0.87元，最低估值0.74元，預估目標價為25.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.89)1.51.751.6
最低值0.74(0.74)0.970.550.58
平均值0.81(0.82)1.191.171.27
中位數0.81(0.83)1.191.151.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.82億17.08億19.73億19.72億
最低值12.86億14.05億12.51億12.81億
平均值13.37億15.68億16.31億16.26億
中位數13.41億15.96億16.44億16.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.250.37-0.170.090.53
營業收入6.83億7.48億8.24億8.21億10.23億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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