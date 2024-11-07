鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.51元，預估目標價為110元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 20:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.51元下修至1.51元，其中最高估值2.49元，最低估值1.35元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.49(2.62)
|7.48
|10.76
|最低值
|1.35(1.35)
|3.74
|5.07
|平均值
|1.66(1.75)
|5.59
|7.84
|中位數
|1.51(1.51)
|5.44
|7.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,368,880
|39,732,030
|47,243,170
|最低值
|30,600,000
|34,400,000
|40,963,710
|平均值
|31,280,360
|37,031,500
|42,659,380
|中位數
|31,229,500
|37,048,840
|41,781,560
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉量縮觀望 台積電拖累指數收跌106點 2萬3大關反攻失利
- 〈台股開盤〉颱風假後補跌挫近600點測季線 台積電早盤跌破千元
- 〈台股開盤〉川普勝選餘溫 台積電小跌10元開出後翻紅 上沖下洗300點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至110元，幅度約4.35%
上一篇
下一篇