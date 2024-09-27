振樺電擬發CB募資8億元 陳銘輝出任全球運籌中心企業發展總監

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-27 19:30

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工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (27) 日公告，全球運籌中心企業發展總監將由陳銘輝出任；董事會也決議發行國內第三次無擔保轉換債(CB)，發行總額 8 億元，優化財務結構及因應公司長期策略發展。

據了解，陳銘輝是振樺電創辦人、現任總經理陳茂強家族成員，陳銘輝目前除了擔任振樺電董事，同時也擔任公司工程處處長。

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此外，陳銘輝也接任振樺電子公司 Posiflex Business Machines 總經理一職；原 Posiflex Business Machines 執行長謝慧寶退休卸任，轉任 Posiflex Business Machines 總經理辦公室資深顧問。