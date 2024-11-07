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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.05元上修至0.11元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.21元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.12(0.12)0.430.65
最低值-0.21(-0.21)-0.110.05
平均值0.02(-0.02)0.170.35
中位數0.11(-0.05)0.190.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值49.28億54.84億61.30億63.26億
最低值47.94億49.86億51.96億63.26億
平均值48.42億51.80億54.59億63.26億
中位數48.34億51.37億52.79億63.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.170.13-0.12-0.10
營業收入38.73億37.95億38.28億41.29億44.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

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