鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.05元上修至0.11元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.21元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.12(0.12)
|0.43
|0.65
|最低值
|-0.21(-0.21)
|-0.11
|0.05
|平均值
|0.02(-0.02)
|0.17
|0.35
|中位數
|0.11(-0.05)
|0.19
|0.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.28億
|54.84億
|61.30億
|63.26億
|最低值
|47.94億
|49.86億
|51.96億
|63.26億
|平均值
|48.42億
|51.80億
|54.59億
|63.26億
|中位數
|48.34億
|51.37億
|52.79億
|63.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.17
|1.17
|0.13
|-0.12
|-0.10
|營業收入
|38.73億
|37.95億
|38.28億
|41.29億
|44.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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