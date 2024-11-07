鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class AAPP-US的目標價調升至170元，幅度約10.1%
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)提出目標價估值：中位數由154.4元上修至170元，調升幅度10.1%。其中最高估值291元，最低估值66元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Applovin Corp - Class A評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Applovin Corp - Class A今(7日)收盤價為168.55元。近5日股價下跌10.1%，標普指數上漲1.98%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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