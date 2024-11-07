〈2024百貨周慶〉新光三越南北三大店接力 首日業績破9億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 17:38

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百貨龍頭新光三越周年慶今 (7) 日由首次加入周年慶陣容的 DIAMOND TOWERS，聯手台南新天地和高雄左營店，南北三地接力開跑，截至目前，新光三越統計首日業績有望突破 9 億元大關、來客數突破 11 萬人次。

位於北市東區的 DIAMOND TOWERS 營運一年以來，因有效吸引年輕潮流族群和老東區二代新奢族，精品業績占比達 30-40%，主要來客年齡層較其他分店低 5 歲，且男性占比約 40%，有效做出與以往新光三越不同的區隔。

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新光三越指出，DIAMOND TOWERS 今年首度進行完整周年慶檔期，此次目標全檔業績達 3 億元。

由於天氣逐漸轉涼加上民眾國內外旅遊興致不減，購物熱潮強勁，新光三越統計，以男女服飾、家用家電和化妝品，為消費者搶購的三大趨勢業種。

其中，隨著天氣逐漸轉涼加上出國賞楓、滑雪潮即將來臨，秋冬時尚穿搭與戶外機能需求雙雙攀升，以 ARC’TERYX、THE NORTH FACE、COLUMBIA、MAMMUT 等品牌最受到消費者青睞，整體戶外服飾成長超過 20%

在交屋潮大噴發和小宅居家趨勢帶動下，首日搶購焦點集中於日韓小宅家電 65 吋電視、窄身洗乾衣機和除濕機等，家電銷量增長逾 10%。