矽創小金雞力領12月上旬上櫃 搶車用智慧座艙商機

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-11-07 16:58

‌



矽創 (8016-TW) 旗下力領科技 (6996-TW) 即將在 12 月上旬掛牌上櫃，公司致力於顯示器驅動晶片的研發、設計與銷售，產品應用聚焦在車用領域，深耕智慧座艙市場。

力領指出，隨著智慧座艙成為汽車設計主流，車內顯示器朝向數位化發展，推升車用顯示器驅動晶片需求，智慧座艙設計以乘客為中心，顯示器涵蓋儀表板、中控台、抬頭顯示器 (HUD)、電子後視鏡、車內娛樂系統、後座顯示器、側邊電子後視鏡、空調旋鈕顯示等智慧介面，整合輔助駕駛、影音娛樂、導航、環境控制、車聯網與 AI 科技、社交功能，建構了人機互動的座艙環境，大幅提升了乘坐與駕駛體驗。

‌



研調機構 OMDIA 的數據指出，2009 年起，車用顯示器市場每年均保持約 10% 增長，並預估 2030 年全球車用面板出貨量將突破 2.5 億片。在此浪潮下，力領透過技術創新，滿足客戶在功能設計和品質上的嚴苛要求，穩步擴展車用顯示市場。

董事長毛穎文表示，力領專注於開發獨特、高技術性且具高性價比的車用顯示器驅動晶片，整合類比訊號、混合訊號電路設計以及觸控系統等技術，產品取得多項電子安全性認證，為全球品牌車廠所採用，公司提供終端方案商駐點技術支援的高效服務，迅速回應客戶。公司也與客戶共同開發符合市場需求的新產品，提供多樣化的解決方案，成為客戶信賴的長期夥伴。

力領車用產品通過 AEC-Q100 車用可靠度認證、符合 IATF16949 規範，滿足全球車廠對高品質與可靠性的嚴格要求。專利佈局方面，力領科技已取得 52 項專利，8 項專利正在申請，全球專利佈局涵蓋臺灣、美國、日本、中國及韓國。