〈陸股盤後〉 中國10月出口成長12.7% 三大指數同步大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-07 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（7 日）收盤同步大漲，利多是 10 月出口年增 12.7%，寫下 2022 年 7 月以來最大升幅。

滬指周四收盤勁漲 2.57% 報 3,470.66 點，深證成指驟漲 2.44% 報 11,235.92 點，創業板指勁揚 3.75% 報 2,350.76 點，滬深北三市成交額合計人民幣（下同）2.5636 兆元。

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保險、釀酒、券商、食品飲料、房地產類股漲幅居前，煤炭、醫藥、銀行、鋼鐵、電力族群上揚。

中國海關總署周四公布的數據顯示，今年前 10 個月，貨物貿易進出口總值為 36.02 兆元，較一年前攀升 5.2%。其中出口 20.8 兆元，增長 6.7%，進口 15.22 兆元，成長 3.2%。

從出口看，機電產品出口 12.36 兆元，增長 8.5%，佔同期出口總值 59.4%。其中船舶、汽車、摩托車出口增速較快，分別成長 74.9%、20%、24.6%；家用電器、通用機械設備出口分別增長 16.1%、14.5%。

從進口看，能源產品、礦產品進口量分別增加 5.1%、4.9%；機電產品進口 5.75 兆元，成長 8.6%，其中航空器零部件、電子元件分別增長 13.7%、11.5%。

數據顯示，今年前 10 個月，中國對共建「一帶一路」國家進出口 16.94 兆元，增長 6.2%。其中，中國對東盟進出口 5.67 兆元，增長 8.8%，佔同期進出口總值 15.7%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴的地位。

中國對歐盟、美國、韓國進出口分別為 4.64 兆元、4.01 兆元、1.91 兆元，分別增長 1.2%、4.4%、6.7%。

中國對 RCEP 其他成員國進出口 10.74 兆元，增長 4.3%；對其他「金磚國家」進出口 5.12 兆元，增長 4.5%；對拉美進出口 3.09 兆元，增長 9.1%。

以美元計，中國 10 月出口年增 12.7%，預估為增長 5%，寫下 2022 年 7 月以來最大升幅，進口降 2.3%，貿易順差為 957.2 億美元，預估為 750.0 億美元。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，部分出口動能可能來自於出口商提前發貨，以減輕明年潛在貿易戰的損害。張智威認為，中國第 4 季經濟將小幅改善，但貿易戰可能會在明年第 1 季開始，北京不能靠出口來支撐經濟。

《彭博》經濟學家朱懌（Eric Zhu）說，川普重回白宮，美國政府課徵新關稅的機率提高，這可能會嚴重影響美中貿易，中國決策官員實施刺激措施的急迫性愈來愈大。