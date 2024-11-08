「國家隊」減持中國「航海王」 13個交易日套現14億！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-08 07:30

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中國「航海王」、市值人民幣（下同）2,408 億元的中遠海控 (601919-CN) ，遭中國「國家隊」減持， 13 個交易日賣超過 14 億元。

據《證券時報》報導，中遠海控周四（7 日）晚間發布的前十大股東訊息顯示，截至周三，國新投資公司持有公司股票 2.3 億股，持股比例為 1.44%，是第七大股東。

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截至 10 月 18 日，國新投資對中遠海控的持股數量為 3.26 億股，持股比例為 2.04%。

估算下來，自 10 月 18 日後至 11 月 6 日的 13 個交易日裡，國新投資減持中遠海控股票 9,604.61 萬股。以中遠海控區間加權均價（14.919 元 / 股）估算，國新投資套現約 14.33 億元。

在中遠海控股吧裡，國新投資短時間內大幅度減倉的行為引發投資者熱議。一些人擔心國新投資是在做差價套利，也有人認為國新投資是透過此舉平抑上市公司股價波動。

回頭來看，國新投資最早現身於中遠海控 2023 年半年報，截至報告期末，其持股 2.7 億股，持股比例為 1.67%。一年多以來，其頻繁操作中遠海控股票。

截至去年 9 月末，國新投資對中遠海控持股降至 1.13 億股，持股比例為 0.7%。去年第四季，國新投資大舉增持中遠海控股票至 4.7 億股，持股比例增至 2.93%。

截至今年 3 月末，國新投資持股又降至 2.95 億股，持股比例為 1.85%。到 6 月末，國新投資持股進一步降至 1.92 億股，持股比例降至 1.2%。

此後，國新投資在今年第三季再度增持，期末持有中遠海控股票 3.33 億股，持股比例為 2.09%。10 月以來，其似乎又展開新一輪減持。

自去年第三季以來，中遠海控股價整體上行，國新投資的短線操作大概率賺了錢。

國新投資是享有「新晉國家隊」稱號的中國國新控股有限責任公司（下稱「國新控股」）下屬全資子公司。國新控股成立於 2010 年 12 月 22 日，是國務院國資委監管的中央企業之一，2016 年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本運營公司試點。