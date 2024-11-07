鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司JKHY-US的目標價調升至190元，幅度約4.97%
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)提出目標價估值：中位數由181元上修至190元，調升幅度4.97%。其中最高估值212元，最低估值141元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Jack Henry & Associates公司評價：積極樂觀5位、保持中立12位、保守悲觀2位。
Jack Henry & Associates公司今(7日)收盤價為180.4元。近5日股價上漲4.97%，標普指數上漲1.98%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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