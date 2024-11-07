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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為44.82元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.22元，其中最高估值2.64元，最低估值2.03元，預估目標價為44.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.64(2.64)2.622.652.75
最低值2.03(2.12)1.982.072.31
平均值2.25(2.31)2.362.452.57
中位數2.22(2.26)2.372.492.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值61.80億72.77億78.86億55.61億
最低值54.07億57.68億56.46億55.61億
平均值56.75億62.64億64.53億55.61億
中位數55.56億60.05億61.39億55.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.00-0.641.603.952.22
營業收入54.49億46.24億68.81億89.19億67.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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