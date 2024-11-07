鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為44.82元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.26元下修至2.22元，其中最高估值2.64元，最低估值2.03元，預估目標價為44.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.64(2.64)
|2.62
|2.65
|2.75
|最低值
|2.03(2.12)
|1.98
|2.07
|2.31
|平均值
|2.25(2.31)
|2.36
|2.45
|2.57
|中位數
|2.22(2.26)
|2.37
|2.49
|2.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.80億
|72.77億
|78.86億
|55.61億
|最低值
|54.07億
|57.68億
|56.46億
|55.61億
|平均值
|56.75億
|62.64億
|64.53億
|55.61億
|中位數
|55.56億
|60.05億
|61.39億
|55.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|營業收入
|54.49億
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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