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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為181.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 04:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.74元上修至5.83元，其中最高估值5.9元，最低估值5.5元，預估目標價為181.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.9(6.01)6.566.78
最低值5.5(5.5)6.226.78
平均值5.79(5.76)6.376.78
中位數5.83(5.74)6.366.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.89億25.75億27.08億
最低值23.59億25.13億27.08億
平均值23.79億25.48億27.08億
中位數23.80億25.49億27.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.864.124.945.025.23
營業收入16.97億17.58億19.43億20.78億21.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJKHY

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