鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為181.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.74元上修至5.83元，其中最高估值5.9元，最低估值5.5元，預估目標價為181.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.9(6.01)
|6.56
|6.78
|最低值
|5.5(5.5)
|6.22
|6.78
|平均值
|5.79(5.76)
|6.37
|6.78
|中位數
|5.83(5.74)
|6.36
|6.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.89億
|25.75億
|27.08億
|最低值
|23.59億
|25.13億
|27.08億
|平均值
|23.79億
|25.48億
|27.08億
|中位數
|23.80億
|25.49億
|27.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.86
|4.12
|4.94
|5.02
|5.23
|營業收入
|16.97億
|17.58億
|19.43億
|20.78億
|21.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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