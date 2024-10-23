鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為44.93元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.3元下修至2.26元，其中最高估值2.64元，最低估值2.12元，預估目標價為44.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.64(2.64)
|2.62
|2.69
|2.78
|最低值
|2.12(2.12)
|2.06
|2.1
|2.41
|平均值
|2.31(2.32)
|2.39
|2.48
|2.62
|中位數
|2.26(2.3)
|2.39
|2.51
|2.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.80億
|72.77億
|78.86億
|55.61億
|最低值
|54.99億
|59.20億
|57.42億
|55.61億
|平均值
|58.12億
|64.44億
|66.23億
|55.61億
|中位數
|57.84億
|62.89億
|64.32億
|55.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.00
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|營業收入
|54.49億
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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