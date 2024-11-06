鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至130元，幅度約15.04%
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由113元上修至130元，調升幅度15.04%。其中最高估值166元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀1位。
BWX科技今(6日)收盤價為116.95元。近5日股價下跌15.04%，標普指數下跌0.86%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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