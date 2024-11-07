美國國會警察警告：總統大選後 政治暴力活動恐加劇！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 09:00

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美國國會警察在一份情報評估報告中警告，在 2024 年總統大選之後，政府官員和與選舉有關的場所面臨的威脅恐怕會加劇。

據《ABC News》周三（6 日）報導，這份報告於本月早些時候發布，強調了 2025 年選舉人票認證程序和總統就職典禮這兩個關鍵時點前後「發生暴力和內亂的可能性」。

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按照既定程序，美國國會參眾兩院 2025 年 1 月 6 日將召開聯席會議，正式清點選舉人票，認證選舉人團的投票結果，並宣布總統選舉正式結果。美國將於 2025 年 1 月 20 日舉行新總統就職典禮。

該報告指出，雖然 2024 年國會議員受到的威脅比 2020 年少，但在四年前的選舉日之後，這類威脅顯著增加。國會警察預料這一趨勢將在 2024 年重演。

上述報告稱，社交媒體上不斷升級的言論可能表明，在美國總統大選後，一種有利於政治暴力的環境正在形成。

國會警察預計，屆時會有針對選舉認證程序的示威活動，並表示「一個具有大規模非法示威行動歷史的團體，正計劃無論大選結果如何都要抗議就職典禮」。

他們還預計，會有與以色列與加薩衝突有關的抗議活動，並指出這些組織「幾乎肯定會以就職典禮為目標」。

該報告強調，威脅行為者將選舉人票認證程序和就職典禮視為「他們通過暴力影響選舉結果的最後機會」。

國會警察還警告，一些威脅「仍然未知」，特別是來自「單獨行動者」的暴力威脅。

四年前的美國大選，川普輸給拜登，但他本人拒絕承認這一結果，並將此歸咎於廣泛選民欺詐。2021 年 1 月 6 日，川粉闖入國會大廈，企圖推翻大選結果，製造了震驚全球的「國會山騷亂」事件。