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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至41.9元，預估目標價為706.6元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.9元下修至41.9元，其中最高估值51.76元，最低估值35.97元，預估目標價為706.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.76(51.76)60.1861.34
最低值35.97(35.97)43.7149.79
平均值43.38(44.28)50.1555.02
中位數41.9(42.9)49.2253.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值125,564,000141,759,000151,338,000
最低值120,972,920130,671,260139,733,000
平均值123,179,430135,402,520145,708,520
中位數123,221,000135,062,500145,746,360

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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