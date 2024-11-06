search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為210元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:11


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.1元下修至10.02元，其中最高估值11.19元，最低估值9.59元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.19(11.2)15.4419.06
最低值9.59(9.59)11.3913.39
平均值10.13(10.29)13.416.21
中位數10.02(10.1)13.316.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值23,478,00028,314,98033,268,810
最低值23,030,00026,560,00029,581,000
平均值23,297,58027,296,14031,499,160
中位數23,301,00027,140,00031,121,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.054.697.016.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,002,53718,472,12821,132,04018,046,852

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台燿1590.00%
美元/台幣32.1750.65%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

偏弱
台燿

72.73%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
台燿

72.73%

勝率

延伸閱讀


Empty