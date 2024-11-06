鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為210元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.1元下修至10.02元，其中最高估值11.19元，最低估值9.59元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.19(11.2)
|15.44
|19.06
|最低值
|9.59(9.59)
|11.39
|13.39
|平均值
|10.13(10.29)
|13.4
|16.21
|中位數
|10.02(10.1)
|13.3
|16.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23,478,000
|28,314,980
|33,268,810
|最低值
|23,030,000
|26,560,000
|29,581,000
|平均值
|23,297,580
|27,296,140
|31,499,160
|中位數
|23,301,000
|27,140,000
|31,121,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.05
|4.69
|7.01
|6.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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