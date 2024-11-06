search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為161元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.22元下修至9.16元，其中最高估值9.88元，最低估值8.85元，預估目標價為161元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.88(9.88)10.9311.92
最低值8.85(8.41)9.511.87
平均值9.26(9.19)10.1611.89
中位數9.16(9.22)9.9511.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值12,871,67014,463,00015,649,000
最低值12,620,00013,548,00014,911,300
平均值12,710,10013,977,19015,280,150
中位數12,672,00013,940,98015,280,150

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.537.5617.6411.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,058,51513,030,48418,327,97315,099,690

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
義隆1515.96%
美元/台幣32.1750.65%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
義隆

60.71%

勝率

#投信認養股

偏強
義隆

60.71%

勝率

延伸閱讀


Empty