鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為161元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.22元下修至9.16元，其中最高估值9.88元，最低估值8.85元，預估目標價為161元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.88(9.88)
|10.93
|11.92
|最低值
|8.85(8.41)
|9.5
|11.87
|平均值
|9.26(9.19)
|10.16
|11.89
|中位數
|9.16(9.22)
|9.95
|11.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,871,670
|14,463,000
|15,649,000
|最低值
|12,620,000
|13,548,000
|14,911,300
|平均值
|12,710,100
|13,977,190
|15,280,150
|中位數
|12,672,000
|13,940,980
|15,280,150
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.53
|7.56
|17.64
|11.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
|15,099,690
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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