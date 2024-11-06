營收速報 - 得力(1464)10月營收11.92億元年增率高達39.02％
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
今年1-10月累計營收為97.07億元，累計年增率20.04%。
最新價為16元，近5日股價下跌-2.42%，相關紡織纖維下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-399 張
- 外資買賣超：-430 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|11.92億
|39%
|2%
|24/9
|11.67億
|21%
|4%
|24/8
|11.23億
|15%
|21%
|24/7
|9.25億
|58%
|15%
|24/6
|8.06億
|23%
|-17%
|24/5
|9.67億
|34%
|-2%
得力(1464-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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