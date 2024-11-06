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鉅亨速報

營收速報 - 得力(1464)10月營收11.92億元年增率高達39.02％

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


得力(1464-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣11.92億元，年增率39.02%，月增率2.18%。

今年1-10月累計營收為97.07億元，累計年增率20.04%。

最新價為16元，近5日股價下跌-2.42%，相關紡織纖維下跌-0.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-399 張
  • 外資買賣超：-430 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 11.92億 39% 2%
24/9 11.67億 21% 4%
24/8 11.23億 15% 21%
24/7 9.25億 58% 15%
24/6 8.06億 23% -17%
24/5 9.67億 34% -2%

得力(1464-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收得力

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