鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.84元上修至7.95元，其中最高估值8.34元，最低估值7.77元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.34(8.34)
|12.9
|17.57
|最低值
|7.77(7.71)
|9.48
|16.65
|平均值
|7.96(7.89)
|11.85
|17.11
|中位數
|7.95(7.84)
|12.17
|17.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|957,273,000
|1,127,467,870
|1,262,619,430
|最低值
|942,820,000
|1,052,087,180
|1,223,824,000
|平均值
|948,421,410
|1,090,560,720
|1,243,221,720
|中位數
|946,021,000
|1,084,709,000
|1,243,221,720
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.24
|8.61
|9.96
|5.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
|353,152,195
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉美股創高+共軍結束軍演 漲逾200點創近2個月波段高
- 〈台股開盤〉台積電法說倒數卻軟腳 指數開高後翻黑跌破2萬3
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估下修至7.87元，預估目標價為130元
- 文曄Q4營收季減4-10% 估明年營運優今年
上一篇
下一篇