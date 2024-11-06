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鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為130元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.84元上修至7.95元，其中最高估值8.34元，最低估值7.77元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.34(8.34)12.917.57
最低值7.77(7.71)9.4816.65
平均值7.96(7.89)11.8517.11
中位數7.95(7.84)12.1717.11

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值957,273,0001,127,467,8701,262,619,430
最低值942,820,0001,052,087,1801,223,824,000
平均值948,421,4101,090,560,7201,243,221,720
中位數946,021,0001,084,709,0001,243,221,720

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.248.619.965.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		594,518,813571,197,118447,896,117353,152,195

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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