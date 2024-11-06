川普氣勢如虹！狂贏210張選舉人票 賀錦麗112張

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-06 11:58

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美國總統大選計票正在進行，據多家美媒最新公布的初步測算，目前共和黨總統候選人川普已獲得 210 張選舉人票，民主黨候選人賀錦麗得票數暫為 112 張。

如果關鍵「搖擺州」選情出現「一邊倒」局面，此次選舉最快在台灣時間周三午後就能揭曉，假如「搖擺州」選情膠著，最終選舉結果可能需要數日才能明瞭。

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在美國多個州投票即將結束之際，川普高級顧問 Corey Lewandowski 表示，川普對本次選舉充滿信心。

「他感覺很好，」他表示，「我們已做好準備，選舉結束後，我們將開始過渡，讓這個國家重回正軌。」