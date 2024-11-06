史上最貴美大選！金融時報：川普與賀錦麗兩人狂燒1130億打選戰
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-06 09:44
英國《金融時報》報導，今年美國大選成為美國史上最昂貴的選舉，共和黨候選人川普和他的民主黨對手賀錦麗在本次選舉花費總計達 35 億美元 (約 1130 億台幣)。
根據 10 月中旬的最終文件，競選活動、外部團體與政黨委員會在此次大選共募款近 42 億美元，其中賀錦麗募款 23 億美元，高於川普募到的 18 億美元，但民主黨在競選中的花費也更多，支出達 19 億美元，共和黨則為 16 億美元。
《金融時報》在分析競選財務文件後指出，總統競選期間大約一半的支出都花在廣告和媒體，其中大部分都花在了可能決定結果的七個搖擺州上，光是賀錦麗陣營就在當地的傳統和社群媒體廣告上花費超過 10 億美元。
根據廣告追蹤組織 AdImpact 數據，兩黨競選陣營與外部團體在七個關鍵搖擺州的廣告上花費近 15 億美元，其中光是賓州就花費超過 4 億美元，其他 43 個非搖擺州則花費 3.58 億美元。
今年美國搖擺州主要有 7 個州，共擁有 93 張選舉人票，最多的是賓州，共有 19 張、密西根州有 15 張、威斯康辛州有 10 張，喬治亞州有 16 張、亞利桑那州有 11 張、北卡羅萊納州有 16 張、內華達州有 6 張。賓州是兩黨爭奪最激烈的地區之一。
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