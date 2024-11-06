俄烏早期談判被爆：俄羅斯要求烏克蘭裁軍、割讓領土

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-06 14:00

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據《莫斯科時報》報導，俄烏兩國曾在戰爭爆發初期進行和平談判，俄羅斯當時要求烏克蘭大幅裁減軍隊，割讓部分領土，同時尋求西方國家解除制裁。

烏克蘭戰爭已經持續超過兩年半的時間，目前仍未有結束的跡象，雙方在公開層面對談判的意願也很低。

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然而，據《莫斯科時報》周一（4 日）報導，俄羅斯和烏克蘭曾於 2022 年 2 月 28 日啟動談判（戰爭剛爆發四天），但談判最終於當年 4 月宣告破裂。

俄羅斯曾於 2022 年 3 月 7 日在白俄羅斯舉行的第三輪會談上向烏克蘭代表團提交了條約提案。

從條約內容來看，俄羅斯提出了諸多堪稱苛刻條件，主要包括對烏克蘭國防力量的限制、要求烏方割讓領土，以及西方國家解除制裁。

俄羅斯要求烏克蘭將軍隊規模縮減五倍，直至不到 5 萬人；烏克蘭不得開發或部署射程超過 250 公里的飛彈；俄羅斯有權在未來進一步禁止其他類型的武器。

在領土方面，俄羅斯要求烏方正式承認頓涅茨克、盧甘斯克、克里米亞是俄羅斯領土。

此外，俄羅斯還要求西方國家解除自 2014 年以來所有對俄制裁。

美國卡內基國際和平基金會研究員 Eric Ciaramella 表示，俄羅斯的條件將讓烏克蘭幾乎毫無防禦能力。

Ciaramella 表示，條約的內容顯得烏克蘭像是在戰場上被擊敗的侵略者，這不符合實際情況，很難判斷俄羅斯是否真心想要談判。

克里姆林宮曾表示，2022 年春季的談判已經過時。雖然俄羅斯公開稱對談判持開放態度，但俄方同時強調，烏克蘭放棄克里米亞和烏東四區（頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松）是談判的先決條件。