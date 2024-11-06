鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Freshpet Inc(FRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.92元，其中最高估值1.04元，最低估值0.7元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.04(1)
|2.05
|3
|4.41
|最低值
|0.7(0.7)
|1.07
|1.62
|2.4
|平均值
|0.91(0.85)
|1.53
|2.45
|3.09
|中位數
|0.92(0.84)
|1.46
|2.45
|2.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.80億
|12.35億
|15.26億
|18.68億
|最低值
|9.73億
|11.96億
|14.79億
|17.73億
|平均值
|9.76億
|12.16億
|15.03億
|18.33億
|中位數
|9.76億
|12.17億
|14.99億
|18.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.04
|-0.08
|-0.69
|-1.29
|-0.70
|營業收入
|2.46億
|3.19億
|4.25億
|5.95億
|7.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Freshpet Inc(FRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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