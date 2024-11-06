search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Freshpet Inc(FRPT-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Freshpet Inc(FRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.92元，其中最高估值1.04元，最低估值0.7元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.04(1)2.0534.41
最低值0.7(0.7)1.071.622.4
平均值0.91(0.85)1.532.453.09
中位數0.92(0.84)1.462.452.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.80億12.35億15.26億18.68億
最低值9.73億11.96億14.79億17.73億
平均值9.76億12.16億15.03億18.33億
中位數9.76億12.17億14.99億18.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.04-0.08-0.69-1.29-0.70
營業收入2.46億3.19億4.25億5.95億7.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Freshpet Inc(FRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFRPT

相關行情

台股首頁我要存股
Freshpet Inc151.590.68%

延伸閱讀


Empty