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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.66元上修至0.67元，其中最高估值0.77元，最低估值0.54元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.77(0.77)0.920.95
最低值0.54(0.54)0.590.75
平均值0.67(0.67)0.770.86
中位數0.67(0.66)0.750.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.34億28.15億30.12億32.35億
最低值23.18億23.97億24.82億32.35億
平均值25.72億26.95億27.98億32.35億
中位數26.26億27.33億28.62億32.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.270.350.450.630.85
營業收入17.85億17.06億18.48億21.79億25.06億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINVH

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