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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.59元，其中最高估值1.65元，最低估值1.46元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.65(1.65)1.822.01
最低值1.46(1.46)1.481.59
平均值1.56(1.51)1.671.84
中位數1.59(1.5)1.681.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.61億30.41億32.29億
最低值28.18億29.82億31.50億
平均值28.43億30.09億31.85億
中位數28.53億30.13億31.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.161.121.461.30
營業收入23.01億25.17億25.20億26.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSULS

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