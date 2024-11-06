鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.59元，其中最高估值1.65元，最低估值1.46元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.65(1.65)
|1.82
|2.01
|最低值
|1.46(1.46)
|1.48
|1.59
|平均值
|1.56(1.51)
|1.67
|1.84
|中位數
|1.59(1.5)
|1.68
|1.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.61億
|30.41億
|32.29億
|最低值
|28.18億
|29.82億
|31.50億
|平均值
|28.43億
|30.09億
|31.85億
|中位數
|28.53億
|30.13億
|31.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|1.12
|1.46
|1.30
|營業收入
|23.01億
|25.17億
|25.20億
|26.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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