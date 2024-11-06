美國總統大選開票 川普以「95：35」領先賀錦麗

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-06 09:25

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截至當地時間周二（5 日）晚間 8 點，美國已有 16 個州和華盛頓特區陸續關閉投票站，據《美聯社》預測，共和黨總統候選人川普贏得阿拉巴馬州、密西西比州、南卡羅萊納州、奧克拉荷馬、佛羅里達州、田納西州，共計拿下 95 張選舉人票。

民主黨候選人賀錦麗攻下麻薩諸塞州、康乃狄克州、馬里蘭州、羅德島州和華盛頓特區，共計 35 張候選人票。

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如果關鍵「搖擺州」選情出現「一邊倒」局面，此次選舉最快在台灣時間周三午後就能揭曉，但如果「搖擺州」選情膠著，最終選舉結果可能需要數日才能明瞭。

在美國多個州投票即將結束之際，川普高級顧問 Corey Lewandowski 表示，川普對本次選舉充滿信心。

「他感覺很好，」他表示，「我們已做好準備，選舉結束後，我們將開始過渡，讓這個國家重回正軌。」