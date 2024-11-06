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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 08:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.27元下修至4.12元，其中最高估值4.68元，最低估值3.53元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.68(4.68)6.385.68
最低值3.53(3.53)3.833.37
平均值4.12(4.16)4.834.88
中位數4.12(4.27)4.835.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值45,895,00053,789,99057,220,000
最低值42,873,13044,955,00048,244,000
平均值44,339,45049,783,63053,137,710
中位數44,083,08050,005,24053,516,290

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.59.327.213.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,272,57051,694,31043,951,08733,131,202

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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