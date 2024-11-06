鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 08:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.27元下修至4.12元，其中最高估值4.68元，最低估值3.53元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.68(4.68)
|6.38
|5.68
|最低值
|3.53(3.53)
|3.83
|3.37
|平均值
|4.12(4.16)
|4.83
|4.88
|中位數
|4.12(4.27)
|4.83
|5.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|45,895,000
|53,789,990
|57,220,000
|最低值
|42,873,130
|44,955,000
|48,244,000
|平均值
|44,339,450
|49,783,630
|53,137,710
|中位數
|44,083,080
|50,005,240
|53,516,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|9.32
|7.21
|3.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 世界(5347)大跌7.05%，報89.7元
- 〈台股風向球〉美國大選、FOMC會議、財報三大變數齊聚 提防波動劇烈
- Q4出貨量季減1成 二度上調資本支出達50億元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調降至100元，幅度約7.93%
上一篇
下一篇