非洲衛星網路需求強勁 馬斯克不得不暫停多地「星鏈」設備銷售

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-06 15:00

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由於非洲用戶對衛星網路的需求強勁，特別是該地區大城市的消費者，全球首富馬斯克旗下星鏈公司（Starlink）不得不暫停部分城市的新用戶註冊。

據《Semafor》周二（5 日）報導，當地媒體指出，這裡的「暫停註冊」，指的是在肯亞首都奈羅比及周邊地區的消費者，無法購買新的「星鏈」設備。星鏈示意圖顯示，奈及利亞、尚比亞等國都出現了無法購買新設備的地區。

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與早些年通過地球靜止軌道（地面上方 3.6 萬公里）衛星連接的通訊服務相比，大量部署在低地球軌道（地面上方 550 公里）的數千顆星鏈衛星，最大優勢在於網路延時低，20ms 左右的延遲已經達到能玩網路競技遊戲的水準。

問題在於，衛星服務同一塊地區的能力有限，還要面對頻率干擾、地面基站限制等情況，所以在服務人口密集地區先天存在劣勢。

以往在歐美地區，衛星網路的用戶，主要集中在偏遠和農村地區，由於缺乏可靠、便宜的光纖網路，消費者才會選擇每月花 120 美元訂閱星鏈服務。

但在非洲，哪怕是大城市的用戶，也要面對網路基礎設施仍不完善、網路連接速度不穩定等問題。所以，星鏈受歡迎也在情理之中，而且越是服務不完善的地區，基礎網路收費也越高，這也使得星鏈費用昂貴的缺點不再那麼明顯。

舉例而言，由於通貨膨脹，星鏈此前宣布，今年 10 月開始將奈及利亞的每月訂閱費用從 3.8 萬奈拉漲至 7.5 萬奈拉。

對於這一變動，當地政府官員表示，這個價格依然要奈及利亞大多數網路服務商更划算，而且星鏈能夠提供低延遲、無限下載服務，硬體維護起來也很容易。