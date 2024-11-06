擔憂總統大選結果引發暴亂 美國51位總檢察長呼籲「和平移交權力」
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-06 08:00
全美州檢察長協會（NAAG）在周一（4 日）晚間發布聯合聲明，稱無論周二總統大選的結果如何，都希望美國民眾能和平面對，並譴責那些與選舉結果有關的暴力行為。
來自美國 47 個州和數個獨立司法轄區的 51 位總檢察長表示，和平權力移交是對法治的最高證明，這一傳統是美國穩定的核心。「作為檢察長，我們確認我們致力於保護社區，並維護我們服務的民主原則。」
這些檢察長還寫道：「我們呼籲每個美國人都去投票，參與文明討論，最重要的是，尊重民主進程的完整性。讓我們在選後不是因結果而分裂，而是團結在我們對法治和所有美國人安全的共同承諾中。暴力在民主進程中沒有容身之地；我們將行使權力，對任何威脅它的非法行徑進行執法。」
自 2021 年美國國會大廈暴亂事件以來，美國人對大選引發暴亂的擔憂持續存在。《美聯社》-NORC 公共事務研究中心上個月進行的一項調查顯示，許多美國選民對 11 月 5 日再次發生推翻選舉結果的暴力企圖感到擔憂。
其中，41% 受訪註冊選民「極其或非常」擔憂這次總統選舉後，美國發生企圖推翻大選結果的暴力事件，35% 受訪選民「一定程度上」擔心出現這類事件。
此外，約四成受訪美國選民擔憂有人企圖透過法律手段推翻選舉結果；大約三分之一受訪者還表示，「極度或非常」關注地方或州選舉官員試圖阻止轄區最終計票的企圖。
美國總統拜登等多位官員也警告，共和黨總統候選人川普可能再次煽動與選舉有關的暴力，這並非毫無根據。
川普仍可能鼓勵支持者在計票和認證過程中製造混亂，質疑投票結果。
許多選民認為，如果川普敗了，他不會認輸。近來川普也一再表示，假如選舉過程被操縱，他這次又會輸掉選舉。
民主黨方面，賀錦麗已經承諾，如果選舉不如她所願，她將承認敗選。
與此同時，為了因應未來幾天可能出現的政治動盪，美國特勤局已經在白宮、美國國會大廈和賀錦麗在華盛頓的官邸周圍都設置了新的安全圍欄。
幾個州的國民警衛隊和地方執法機構近幾天一直處於戒備狀態或待命狀態，以因應對選舉結果不滿的暴力活動。
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