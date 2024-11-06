擔憂總統大選結果引發暴亂 美國51位總檢察長呼籲「和平移交權力」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-06 08:00

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全美州檢察長協會（NAAG）在周一（4 日）晚間發布聯合聲明，稱無論周二總統大選的結果如何，都希望美國民眾能和平面對，並譴責那些與選舉結果有關的暴力行為。

來自美國 47 個州和數個獨立司法轄區的 51 位總檢察長表示，和平權力移交是對法治的最高證明，這一傳統是美國穩定的核心。「作為檢察長，我們確認我們致力於保護社區，並維護我們服務的民主原則。」

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這些檢察長還寫道：「我們呼籲每個美國人都去投票，參與文明討論，最重要的是，尊重民主進程的完整性。讓我們在選後不是因結果而分裂，而是團結在我們對法治和所有美國人安全的共同承諾中。暴力在民主進程中沒有容身之地；我們將行使權力，對任何威脅它的非法行徑進行執法。」

自 2021 年美國國會大廈暴亂事件以來，美國人對大選引發暴亂的擔憂持續存在。《美聯社》-NORC 公共事務研究中心上個月進行的一項調查顯示，許多美國選民對 11 月 5 日再次發生推翻選舉結果的暴力企圖感到擔憂。

其中，41% 受訪註冊選民「極其或非常」擔憂這次總統選舉後，美國發生企圖推翻大選結果的暴力事件，35% 受訪選民「一定程度上」擔心出現這類事件。

此外，約四成受訪美國選民擔憂有人企圖透過法律手段推翻選舉結果；大約三分之一受訪者還表示，「極度或非常」關注地方或州選舉官員試圖阻止轄區最終計票的企圖。

美國總統拜登等多位官員也警告，共和黨總統候選人川普可能再次煽動與選舉有關的暴力，這並非毫無根據。

川普仍可能鼓勵支持者在計票和認證過程中製造混亂，質疑投票結果。

許多選民認為，如果川普敗了，他不會認輸。近來川普也一再表示，假如選舉過程被操縱，他這次又會輸掉選舉。

民主黨方面，賀錦麗已經承諾，如果選舉不如她所願，她將承認敗選。

與此同時，為了因應未來幾天可能出現的政治動盪，美國特勤局已經在白宮、美國國會大廈和賀錦麗在華盛頓的官邸周圍都設置了新的安全圍欄。