鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.37元，其中最高估值0.39元，最低估值0.33元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.39(0.39)
|0.52
|0.62
|最低值
|0.33(0.33)
|0.26
|0.38
|平均值
|0.37(0.36)
|0.44
|0.51
|中位數
|0.37(0.36)
|0.44
|0.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.59億
|37.98億
|42.29億
|最低值
|27.45億
|32.23億
|38.03億
|平均值
|27.79億
|34.03億
|40.31億
|中位數
|27.61億
|33.48億
|40.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.34
|-0.65
|-0.27
|-0.18
|0.10
|營業收入
|7.43億
|10.93億
|15.42億
|19.06億
|22.25億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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