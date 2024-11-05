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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.37元，其中最高估值0.39元，最低估值0.33元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.39(0.39)0.520.62
最低值0.33(0.33)0.260.38
平均值0.37(0.36)0.440.51
中位數0.37(0.36)0.440.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.59億37.98億42.29億
最低值27.45億32.23億38.03億
平均值27.79億34.03億40.31億
中位數27.61億33.48億40.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.34-0.65-0.27-0.180.10
營業收入7.43億10.93億15.42億19.06億22.25億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLTR

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