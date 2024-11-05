跑車界「皇后」扛不住了！瑪莎拉蒂在中國銷量銳減87%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-05 09:00

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曾被譽為跑車界「皇后」的瑪莎拉蒂，似乎賣不動了。

據《券商中國》周一（4 日）報導，乘聯會最新公布的數據顯示，9 月（10 月的銷量數據尚未公布）瑪莎拉蒂在中國市場的進口銷量僅 38 輛，較去年同期銳減 87%，在超豪華品牌中的降幅最為慘烈。

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今年以來，瑪莎拉蒂銷量開始崩塌。乘聯會發布的數據顯示，2024 年 1～9 月，瑪莎拉蒂在中國市場的進口銷量分別為 214 輛、89 輛、129 輛、140 輛、109 輛、96 輛、32 輛、31 輛、38 輛，總計 878 輛，較一年前驟降 79%。

與此同時，瑪莎拉蒂的價格也扛不住了。以瑪莎拉蒂 Grecale 為例，2023 款 2.0T GT 廠商指導價為人民幣（下同）65.08 萬元～103.88 萬元，上海經銷商的報價是 50.08 萬元起，優惠 15 萬元，相當於打了七七折。

同樣在上海，瑪莎拉蒂 Levante 指導價是 86.68～118.98 萬元，而經銷商的報價是 64.68 萬元～118.98 萬元。其中瑪莎拉蒂 Levante 2022 款 2.0T GT 鋒芒版指導價 86.68 萬元，經銷商的報價則是 64.68 萬元，優惠 22 萬元，相當於打了七四折。

作為義大利超豪華汽車品牌，瑪莎拉蒂於 2004 年正式進入中國市場，先後引入了 Ghibli、Levante、Quattroporte 等熱門車型，2017 年在中國市場一度創下 1.5 萬輛的年銷量紀錄。

有瑪莎拉蒂 4S 店銷售人員表示，目前瑪莎拉蒂總裁車型已經停產。除了 MC20、GT 等跑車車型，主要熱銷車型是 Levante 和 Grecale。

面對銷量的困境，瑪莎拉蒂 9 月宣布，于瀚邦出任中國總經理，負責三叉戟品牌在華商業營運。于瀚邦曾相繼在捷尼賽思中國、上汽 MG 歐洲以及上汽大眾等任職。

這是瑪莎拉蒂中國時隔 1 年多再度換帥。2023 年 5 月，瑪莎拉蒂剛剛任命朗博霆出任大中華區新任董事總經理，負責三叉戟品牌在中國的總體業務營運。