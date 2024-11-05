鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.37元，預估目標價為18.15元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.37元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.78元，預估目標價為18.15元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.01(-0.01)
|0.7
|1.61
|最低值
|-0.78(-0.78)
|-0.13
|0.67
|平均值
|-0.39(-0.42)
|0.25
|1.18
|中位數
|-0.37(-0.42)
|0.35
|1.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|286,693,000
|320,223,000
|322,155,030
|最低值
|279,956,990
|293,503,000
|316,196,380
|平均值
|282,981,900
|302,522,590
|318,876,960
|中位數
|283,043,500
|301,044,180
|318,279,470
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.37
|-2.39
|6.44
|0.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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